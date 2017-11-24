لحظة تاريخية في زيمبابوي.. منانغاغوا يؤدي اليمين خلفا لموغابي

1:04

زيمبابوي لديها زعيم جديد للمرة الأولى بعد أربعة عقود تقريبا وذلك بعد أداء إيمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، خلفا لروبرت موغابي.