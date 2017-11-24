لحظة تاريخية في زيمبابوي.. منانغاغوا يؤدي اليمين خلفا لموغابي
تنصيب منانغاغوا رئيسا لزيمبابوي خلفا لموغابي
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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زيمبابوي لديها زعيم جديد للمرة الأولى بعد أربعة عقود تقريبا وذلك بعد أداء إيمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، خلفا لروبرت موغابي.
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