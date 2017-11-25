شاهد.. مقتل رجل دهساً بعد اسابيع على نجاته من “مجزرة فيغاس”

(CNN)-- نتيجة لم تتنبأ بها دنس مكلان أبداً. إذ أن سائق مركبة دهس زوجها قبل أن يغادر المكان مسرعاً. روي مكليلان كان يحاول ركوب سيارة بعد أسابيع قليلة على نجاته من مجزرة لاس فيغاس، التي راح ضحيتها العشرات إثر إطلاق مسلح لجولات متكررة من الرصاص على حشد من الناس.