(CNN)-- نتيجة لم تتنبأ بها دنس مكلان أبداً. إذ أن سائق مركبة دهس زوجها قبل أن يغادر المكان مسرعاً. روي مكليلان كان يحاول ركوب سيارة بعد أسابيع قليلة على نجاته من مجزرة لاس فيغاس، التي راح ضحيتها العشرات إثر إطلاق مسلح لجولات متكررة من الرصاص على حشد من الناس.
شاهد.. مقتل رجل دهساً بعد اسابيع على نجاته من “مجزرة فيغاس”
مقتل رجل دهساً بعد نجاته من “مجزرة فيغاس”
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
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روي مكليلان كان يحاول ركوب سيارة بعد أسابيع قليلة على نجاته من مجزرة لاس فيغاس.
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