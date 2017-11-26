هذا ما يحصل للفتيات اليتامى في هايتي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طفلة… مع طفلتها. بعمر الرابعة عشر عاماً فقط، تقول إن هذا ليس ما كانت تخطط له في حياتها. هي واحدة من ضحايا عبودية العصر الحديث والاستغلال الجنسي للأطفال، الذين لا يمكن تعدادهم في هايتي.