أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طفلة… مع طفلتها. بعمر الرابعة عشر عاماً فقط، تقول إن هذا ليس ما كانت تخطط له في حياتها. هي واحدة من ضحايا عبودية العصر الحديث والاستغلال الجنسي للأطفال، الذين لا يمكن تعدادهم في هايتي.
هذا ما يحصل للفتيات اليتامى في هايتي
هذا ما يحصل للفتيات اليتامى في هايتي
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأحد, 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:03 (GMT +0400).
3:29
استغلال جنسي لطفلات يصل عمر أصغرهن إلى 5 سنوات في هايتي!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.