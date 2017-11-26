شاهد.. لماذا اعتذر وبكى رئيس وزراء كندا؟

شاهد.. لماذا اعتذر وبكى رئيس وزراء كندا؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اعتذار قدمه لطلاب السكان الأصليين في كندا الذين تضرروا من الاستيعاب القسري إن"“قولنا اليوم إننا آسفون لا يكفي". وأضاف بأن ذلك "لن يرفع الضرر الذي وقع".

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