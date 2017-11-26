شاهد.. لماذا اعتذر وبكى رئيس وزراء كندا؟

1:10

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اعتذار قدمه لطلاب السكان الأصليين في كندا الذين تضرروا من الاستيعاب القسري إن"“قولنا اليوم إننا آسفون لا يكفي". وأضاف بأن ذلك "لن يرفع الضرر الذي وقع".