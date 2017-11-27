بهذه الحيلة.. يُخدع الأهل للتخلي عن أطفالهم في هايتي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يحتفل سوندي البالغ من العمر 12 عاماً بحريته كل يوم.. هو أحد الناجين من الاتجار بالبشر وهو موضوع ما زال كثيرون يجهلونه، وينتشر في هايتي… أي الاتجار بالبشر في دور الأيتام.