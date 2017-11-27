أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يحتفل سوندي البالغ من العمر 12 عاماً بحريته كل يوم.. هو أحد الناجين من الاتجار بالبشر وهو موضوع ما زال كثيرون يجهلونه، وينتشر في هايتي… أي الاتجار بالبشر في دور الأيتام.
بهذه الحيلة.. يُخدع الأهل للتخلي عن أطفالهم في هايتي
هكذا يُخدع الأهل للتخلي عن أطفالهم بهايتي
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
4:15
الاتجار بالبشر في هايتي.. أطفال في دور الأيتام، غالبيتهم ليسو من الأيتام.
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