أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كانتشي مايا تامانغ تعود إلى موطنها كبطلة، بعدما كانت بعيدة عنه لسبعة أشهر طويلة. وفي ذلك الوقت، تغلبت على أحد أكبر التحديات أمام الإنسان. إذ تسلقت جبل إفرست، ما شكل انعطافاً ليس متوقعاً في حياتها. حتى العام الماضي، تقول إنها كانت مستعبدة. تُخبرنا أنها كانت خادمة لعائلة عربية ثرية في القاهرة. وتعرضت للاستغلال والاعتداء… كانت سجينة، بحسب تعبيرها.
خادمة “مستعبدة” في مصر.. تتسلق إفرست الآن
خادمة “مستعبدة” في مصر.. تتسلق إفرست الآن
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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حتى العام الماضي، تقول تامانغ إنها كانت عالقة فيما يُعرف بعبودية العصر الحديث.
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