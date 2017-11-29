كوريا الشمالية تختبر صاروخا وتعلن: بوسعه ضرب كل أمريكا

(CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد الجيش الأمريكي أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، الثلاثاء، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان أن الولايات المتحدة “ستتعامل” مع الوضع. الصاروخ الذي أطلقه نظام كيم جونغ أون وصل لأعلى ارتفاع من بين صواريخ كوريا الشمالية التي أطلقت سابقاً. وبعد هذا الاختبار، أعلنت بيونغ يانغ أن بإمكان صاروخها الجديد الوصول إلى جميع أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة كوريا الشمالية.