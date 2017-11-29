(CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد الجيش الأمريكي أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، الثلاثاء، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان أن الولايات المتحدة “ستتعامل” مع الوضع. الصاروخ الذي أطلقه نظام كيم جونغ أون وصل لأعلى ارتفاع من بين صواريخ كوريا الشمالية التي أطلقت سابقاً. وبعد هذا الاختبار، أعلنت بيونغ يانغ أن بإمكان صاروخها الجديد الوصول إلى جميع أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لحكومة كوريا الشمالية.
كوريا الشمالية تختبر صاروخا وتعلن: بوسعه ضرب كل أمريكا
كوريا الشمالية تعلن قدرة ضربها كل أمريكا
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:04 (GMT +0400).
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الصاروخ أطلق على مسار مألوف، باتجاه الشرق، ليسقط على بعد قرابة 210 كيلومتراً من اليابان.
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