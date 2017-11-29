(CNN)-- قال الرجل المتهم بتنفيذ أسوأ عمل إرهابي منذ هجوم 11 سبتمبر 2001 بأنه غير مذنب في 22 تهمة موجهة إليه، الثلاثاء. سيف الله سيبوف ذو التسعة والعشرين عاماً متهم بقتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات غيرهم، بعدما قاد شاحنة في مسار دراجات بالقرب من مركز التجارة العالمي.
منفذ “هجوم نيويورك” يدفع بالبراءة بمواجهة 22 تهمة ضده
بالفيديو: منفذ “هجوم نيويورك” يدفع بالبراءة
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
0:38
الدفع بالبراءة من سيبوف أدلى به بالنيابة عنه المحامي المعين من المحكمة للدفاع عنه.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.