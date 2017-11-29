منفذ “هجوم نيويورك” يدفع بالبراءة بمواجهة 22 تهمة ضده

بالفيديو: منفذ “هجوم نيويورك” يدفع بالبراءة

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
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الدفع بالبراءة من سيبوف أدلى به بالنيابة عنه المحامي المعين من المحكمة للدفاع عنه.

(CNN)-- قال الرجل المتهم بتنفيذ أسوأ عمل إرهابي منذ هجوم 11 سبتمبر 2001 بأنه غير مذنب في 22 تهمة موجهة إليه، الثلاثاء. سيف الله سيبوف ذو التسعة والعشرين عاماً متهم بقتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات غيرهم، بعدما قاد شاحنة في مسار دراجات بالقرب من مركز التجارة العالمي.

نيويوركحوادثالقضاء الأمريكيأمريكا