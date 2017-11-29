جهود لتسمية شارع سفارة روسيا بواشنطن باسم معارض لبوتين

(CNN)-- قد يؤدي تشريع أمريكي جديد إلى تغيير اسم شارع صغير خارج السفارة الروسية في واشنطن. الشارع سيحمل اسم “بوريس نيمتسوف” وهو منشق روسي مؤيد للديمقراطية اغتيل في موسكو عام 2015. إعادة تسمية الشارع يأتي لبعث رسالة إلى روسيا والعالم، ومن المفترض أن تبدأ أول جلسة استماع حول المقترح ببلدية العاصمة الأسبوع القادم.