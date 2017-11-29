(CNN)-- قد يؤدي تشريع أمريكي جديد إلى تغيير اسم شارع صغير خارج السفارة الروسية في واشنطن. الشارع سيحمل اسم “بوريس نيمتسوف” وهو منشق روسي مؤيد للديمقراطية اغتيل في موسكو عام 2015. إعادة تسمية الشارع يأتي لبعث رسالة إلى روسيا والعالم، ومن المفترض أن تبدأ أول جلسة استماع حول المقترح ببلدية العاصمة الأسبوع القادم.
جهود لتسمية شارع سفارة روسيا بواشنطن باسم معارض لبوتين
شاهد.. جهود لتتغيير شارع سفارة روسيا بواشنطن
العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
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نيمتسوف كان ناقداً شديداً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واغتيل في موسكو عام 2015.
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