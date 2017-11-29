شاهد.. لحظة انتحار القائد العسكري السابق لكروات البوسنة بالسم أثناء محاكمته

في سابقة من نوعها، توفي القائد العسكري السابق لكروات البوسنة، سولوبودان برالياك، الأربعاء بعد تجرعه السم خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وذلك بعد سماعه للنطق بالحكم الذي يقضي بسجنه عشرين عاماً.

وتجرع القائد العسكري السابق لكروات البوسنة السم خلال جلسة محاكمته قبل أن يفارق الحياة في مستشفى في لاهاي.