شاهد.. لحظة انتحار القائد العسكري السابق لكروات البوسنة بالسم أثناء محاكمته

في سابقة من نوعها، توفي القائد العسكري السابق لكروات البوسنة، سولوبودان برالياك، الأربعاء بعد تجرعه السم خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وذلك بعد سماعه للنطق بالحكم الذي يقضي بسجنه عشرين عاماً.
وتجرع القائد العسكري السابق لكروات البوسنة السم خلال جلسة محاكمته قبل أن يفارق الحياة في مستشفى في لاهاي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.