شاهد.. ترامب يعيد نشر تغريدات مناهضة للمسلمين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع توتير، نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين، نقلا عن موقع إلكتروني تابع لجماعة بريطانية يمينية متطرفة.
أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع توتير، نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين، نقلا عن موقع إلكتروني تابع لجماعة بريطانية يمينية متطرفة.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع توتير، نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين، نقلا عن موقع إلكتروني تابع لجماعة بريطانية يمينية متطرفة.
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