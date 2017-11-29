شاهد.. ترامب يعيد نشر تغريدات مناهضة للمسلمين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على موقع توتير، نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين، نقلا عن موقع إلكتروني تابع لجماعة بريطانية يمينية متطرفة.