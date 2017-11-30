التعليم يعطي الأمل لهذه الطفلة "الخادمة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- التقينا بفيدنا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، أثناء تصوير الفيلم الوثائقي “أحلام مشتركة” لمشروع الطريق إلى الحرية التابع لـ CNN، والذي كان يهدف لتسليط الضوء على قضية الـ”ريستافيك” في هايتي. وبعد ست سنوات، عادت CNN إلى هايتي للبحث عن فيدنا.