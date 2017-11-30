أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- التقينا بفيدنا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، أثناء تصوير الفيلم الوثائقي “أحلام مشتركة” لمشروع الطريق إلى الحرية التابع لـ CNN، والذي كان يهدف لتسليط الضوء على قضية الـ”ريستافيك” في هايتي. وبعد ست سنوات، عادت CNN إلى هايتي للبحث عن فيدنا.
التعليم يعطي الأمل لهذه الطفلة "الخادمة"
التعليم يعطي الأمل لهذه الطفلة "الخادمة"
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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كانت فيدنا في الثامنة من عمرها فقط، وتعيش كخادمة منزلية في منزل جدها!
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