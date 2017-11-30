أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نبيلة البرغوثي، أم من مدينة نيويورك الأمريكية في نزاع مع زوجها السابق على حضانة ابنيهما، تقول إنه يدفع ابنيهما إلى التطرف. الوالدان مسلمان وكلاهما طالب بحضانة حصرية للإبن. لكن محامي الوالد يقول إن الاتهامات “كاذبة وفاحشة…”
صراع حضانة بين أمريكيين مسلمين بسبب "التطرف الديني"
صراع حضانة بين أمريكيين مسلمين بسبب "التطرف"
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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أمريكي مسلم متهم بدفع ابنه للتطرف من زوجته السابقة في صراع لحضانة ابنيهما.
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