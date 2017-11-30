صراع حضانة بين أمريكيين مسلمين بسبب "التطرف الديني"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نبيلة البرغوثي، أم من مدينة نيويورك الأمريكية في نزاع مع زوجها السابق على حضانة ابنيهما، تقول إنه يدفع ابنيهما إلى التطرف. الوالدان مسلمان وكلاهما طالب بحضانة حصرية للإبن. لكن محامي الوالد يقول إن الاتهامات “كاذبة وفاحشة…”