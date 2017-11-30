قد لا تبدو عملية السطو على متجر للمجوهرات بالأمر الغريب، لكن المثير هنا أن هذه المرة استخدم اللصوص أطفالاً لسرقة المجوهرات، إذ يظهر في التسجيل امرأة وهي تحاول توجيه أطفالها من أجل سرقة المجوهرات.
شاهد.. أطفال يسرقون مجوهرات بتوجيه من الأم
شاهد.. أطفال يسرقون مجوهرات بتوجيه من الأم
العالم
آخر تحديث الخميس, 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:04 (GMT +0400).
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قيمة المسروقات بلغت 30 ألف دولار
قد لا تبدو عملية السطو على متجر للمجوهرات بالأمر الغريب، لكن المثير هنا أن هذه المرة استخدم اللصوص أطفالاً لسرقة المجوهرات، إذ يظهر في التسجيل امرأة وهي تحاول توجيه أطفالها من أجل سرقة المجوهرات.
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