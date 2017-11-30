شاهد.. أطفال يسرقون مجوهرات بتوجيه من الأم

قد لا تبدو عملية السطو على متجر للمجوهرات بالأمر الغريب، لكن المثير هنا أن هذه المرة استخدم اللصوص أطفالاً لسرقة المجوهرات، إذ يظهر في التسجيل امرأة وهي تحاول توجيه أطفالها من أجل سرقة المجوهرات.

