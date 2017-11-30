شاهد.. لقطات جديدة لصاروخ بيونغ يانغ "هواسونغ 15"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صور الصاروخ الذي يحمل اسم "هواسونغ 15" تظهر الكثير من التفاصيل التقنية والعملية عن مزاياه والمدى الذي وصلت إليه تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية والخطر الذي تمثله. بعض التفاصيل التي كشف عنها الصاروخ قد تسبب صدمة لمتابعي التكنولوجيا العسكرية لذلك البلد وقدرتها على تطوير نفسها.