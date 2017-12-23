عشرات القتلى إثر عاصفة وسيول في الفلبين

عشرات القتلى إثر عاصفة وسيول في الفلبين

العالم
آخر تحديث السبت, 23 ديسمبر/كانون الأول 2017; 07:49 (GMT +0400).
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أعلنت السلطات الفلبينية، السبت، مقتل عشرات الأشخاص وتشريد آلاف آخرين إثر عاصفة مدارية أدت إلى سيول وفيضانات وانهيارات طينية، وقالت السلطات المحلية إن عدد القتلى في جزيرة مينداناو، ثاني أكبر الجزر الفلبينية، بلغ 75 شخصا على الأقل.

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