عشرات القتلى إثر عاصفة وسيول في الفلبين

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أعلنت السلطات الفلبينية، السبت، مقتل عشرات الأشخاص وتشريد آلاف آخرين إثر عاصفة مدارية أدت إلى سيول وفيضانات وانهيارات طينية، وقالت السلطات المحلية إن عدد القتلى في جزيرة مينداناو، ثاني أكبر الجزر الفلبينية، بلغ 75 شخصا على الأقل.