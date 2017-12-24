حريق ضخم بمركز تسوق في الفلبين ومخاوف من مقتل 37 على الأقل

(CNN)-- ذكرت السلطات الفلبينية أن 37 شخصاً على الأقل مفقود ويخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم، الأحد، بعد أكثر من يوم على اندلاع حريق بمركز تجاري فى مدينة دافاو جنوب البلاد.