(CNN)-- ذكرت السلطات الفلبينية أن 37 شخصاً على الأقل مفقود ويخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم، الأحد، بعد أكثر من يوم على اندلاع حريق بمركز تجاري فى مدينة دافاو جنوب البلاد.
حريق ضخم بمركز تسوق في الفلبين ومخاوف من مقتل 37 على الأقل
حريق ضخم بالفلبين ومخاوف من مقتل 37 على الأقل
العالم
آخر تحديث الأحد, 24 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:26 (GMT +0400).
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البعض اتجه إلى سطح المركز للهروب من ألسنة اللهب، لكن يخشى بأن الآخرين لقوا حتفهم.
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