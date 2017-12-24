اصطدام قطار بسيارة في ويسكونسن ومقتل شخصين

اصطدام قطار بسيارة في ويسكونسن ومقتل شخصين

العالم
آخر تحديث الأحد, 24 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:35 (GMT +0400).
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بحسب ما ذكرت شرطة مدينة أوشكوش فإنها لا تعرف بعد السبب الذي أدى إلى حادث الاصطدام.

(CNN)-- لقي شخصان حتفهما وأصيب شخص ثالث بعد اصطدام قطار بسيارة في مدينة أوشكوش بولاية ويسكونسن الأمريكية. الحادث وقع في تقاطع واشنطن أفينيو، وأُغلق التقاطع لفترة من الزمن ريثما كان يعمل المحققون في الموقع.

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