اصطدام قطار بسيارة في ويسكونسن ومقتل شخصين

(CNN)-- لقي شخصان حتفهما وأصيب شخص ثالث بعد اصطدام قطار بسيارة في مدينة أوشكوش بولاية ويسكونسن الأمريكية. الحادث وقع في تقاطع واشنطن أفينيو، وأُغلق التقاطع لفترة من الزمن ريثما كان يعمل المحققون في الموقع.