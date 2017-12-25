كيف كسر الأمير هاري وميغان التقاليد الملكية بعيد الميلاد؟

0:49

حضر الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل قداس عيد الميلاد إلى جانب العائلة الملكية، الاثنين، والتقيا المئات من المهنئين في صلاة التي أقيمت في كنيسة ساندرسنغهام.