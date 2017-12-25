كيف كسر الأمير هاري وميغان التقاليد الملكية بعيد الميلاد؟

كيف كسر الأمير هاري وميغان التقاليد الملكية؟

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:26 (GMT +0400).
المملكة المتحدةلندنالملكة إليزابيثالأمير هاريعيد الميلاد
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حضر الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل قداس عيد الميلاد إلى جانب العائلة الملكية، الاثنين، والتقيا المئات من المهنئين في صلاة التي أقيمت في كنيسة ساندرسنغهام.

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