أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت البحرية البريطانية، أن فرقاطة تابعة لها رافقت سفينة حربية روسية لدى مرورها في بحر الشمال خلال عيد الميلاد.
أعلنت البحرية البريطانية، أن الفرقاطة “HMS St Albans” رافقت سفينة حربية روسية لدى مرورها في بحر الشمال خلال عيد الميلاد.
وانطلقت الفرقاطة البريطانية يوم 23 ديسمبر لتعقب السفينة الروسية “الأميرال غورشكوف” لدى مرورها بالقرب من المياه الإقليمية لبريطانيا.
وراقبت الفرقاطة البريطانية نشاط القطعة البحرية الروسية خلال عيد الميلاد
هذه السفينة الروسية الثانية التي تتم مرافقتها في غضون أيام قليلة.
مسؤولون عسكريون بريطانيون يخشون من أن الروس كانوا يتلاعبون بكابلات الاتصال تحت البحر.
يقولون إن ذلك قد يكون له تأثير كارثي على بريطانيا وحلفائها في الناتو.
شاهد.. فرقاطة بريطانية ترافق سفينة روسية ببحر الشمال
فرقاطة بريطانية ترافق سفينة روسية ببحر الشمال
انطلقت الفرقاطة البريطانية يوم 23 ديسمبر لتعقب السفينة الروسية “الأميرال غورشكوف” لدى مرورها بالقرب من المياه الإقليمية لبريطانيا.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت البحرية البريطانية، أن فرقاطة تابعة لها رافقت سفينة حربية روسية لدى مرورها في بحر الشمال خلال عيد الميلاد.
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