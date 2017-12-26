في حديقة البيت الأبيض.. نهاية مأساوية لشجرة عمرها 200 عام

في حديقة البيت الأبيض.. نهاية شجرة تاريخية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
أمريكاالبيئةالبيت الأبيض
1:36

جراء إقلاع مروحية الرئيس بالقرب منها، يخشى المسؤولون في البيت الأبيض سقوطها.

الشجرة التي أحضرت الى واشنطن عام 1820، عبارة عن فرع من الشجرة الأصلية
 

أمريكاالبيئةالبيت الأبيض