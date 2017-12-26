الشجرة التي أحضرت الى واشنطن عام 1820، عبارة عن فرع من الشجرة الأصلية
في حديقة البيت الأبيض.. نهاية مأساوية لشجرة عمرها 200 عام
في حديقة البيت الأبيض.. نهاية شجرة تاريخية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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جراء إقلاع مروحية الرئيس بالقرب منها، يخشى المسؤولون في البيت الأبيض سقوطها.
الشجرة التي أحضرت الى واشنطن عام 1820، عبارة عن فرع من الشجرة الأصلية
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