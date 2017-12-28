كابول، أفغانستان (CNN)-- تسبّب انفجار انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 30 آخرين، وفقاً لمتحدث باسم الداخلية نصرت رحيمي.
أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في عدة انفجارات استهدفت مركزاً شيعياً
أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار
العالم
آخر تحديث الخميس, 28 ديسمبر/كانون الأول 2017; 05:03 (GMT +0400).
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تسبّب انفجار انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.
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