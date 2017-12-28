أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في عدة انفجارات استهدفت مركزاً شيعياً

كابول، أفغانستان (CNN)-- تسبّب انفجار انتحاري في العاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وجرح 30 آخرين، وفقاً لمتحدث باسم الداخلية نصرت رحيمي.