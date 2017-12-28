شاهد هذا النيزك وهو يمر بغلافنا الجوي!
شاهد هذا النيزك وهو يمر بغلافنا الجوي!
العالم
آخر تحديث الخميس, 28 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:50 (GMT +0400).
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رُصد نيزك يحلق فوق إقليم نيو إنغلاند، والتقطت كاميرا مراقبة خارج خدمة الأرصاد الجوية المحلية الكرة الملتهبة.
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