كاميرا CNN في منزل عضوة بارزة في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية
CNN بمنزل عضوة بالحزب الحاكم بكوريا الشمالية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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جولة بعدسة شبكتنا داخل منزل مون غانغ صن، العضوة البارزة بالحزب الحاكم، التي تزين منزلها بصور زعماء كوريا الشمالية ويرتدي ابنها الملابس العسكرية.
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