كاميرا CNN في منزل عضوة بارزة في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية

CNN بمنزل عضوة بالحزب الحاكم بكوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
كوريا الشماليةكيم جونغ أونفقط على CNN
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جولة بعدسة شبكتنا داخل منزل مون غانغ صن، العضوة البارزة بالحزب الحاكم، التي تزين منزلها بصور زعماء كوريا الشمالية ويرتدي ابنها الملابس العسكرية.

كوريا الشماليةكيم جونغ أونفقط على CNN