عشرات القتلى والمصابين في حريق ضخم في الهند

لقي مالايقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 21 آخرون نتيجة حريق نشب فى ساعة متأخرة الليلة الماضية فى مبنى متعدد الطوابق في مدينة مومباي في الهند.
ويعتقد أن الحريق بدأ في الطابق العلوى حيث يتواجد المطعم ثم انتشر الى باقي أجزاء المبنى.
لقي مالايقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب 21 آخرون نتيجة حريق نشب فى ساعة متأخرة الليلة الماضية فى مبنى متعدد الطوابق في مدينة مومباي في الهند.
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