شاهد.. من أين جاء حجر بناء البيت الأبيض؟

شاهد.. من أين جاء حجر بناء البيت الأبيض؟

العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:24 (GMT +0400).
أمريكاالبيت الأبيضتصاميممشاهيرواشنطن
1:51

تقع على بعد حوالي 40 ميلا من العاصمة واشنطن، إنها جزيرة الحكومة (Government Island)، التي قدمت المواد الخام لبناء البيت الأبيض.

أمريكاالبيت الأبيضتصاميممشاهيرواشنطن