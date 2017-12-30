شاهد.. من أين جاء حجر بناء البيت الأبيض؟
شاهد.. من أين جاء حجر بناء البيت الأبيض؟
العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:24 (GMT +0400).
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تقع على بعد حوالي 40 ميلا من العاصمة واشنطن، إنها جزيرة الحكومة (Government Island)، التي قدمت المواد الخام لبناء البيت الأبيض.
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