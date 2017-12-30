الاحتباس الحراري يهدد بغرق قواعد عسكرية لأمريكا.. وترامب يهزأ منه
الاحتباس الحراري يهدد أمريكا.. وترامب يسخر
العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 05:09 (GMT +0400).
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الولايات المتحدة بطيئة باستيعاب التهديد الناجم عن تغير المناخ، وهذا جزئياً بسبب تحولها إلى قضية مشحونة سياسياً، وخاصة مع إلغاء الرئيس ترامب لتشريع الرئيس السابق أوباما بكبح استخدام الوقود الأحفوري.
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