الاحتباس الحراري يهدد بغرق قواعد عسكرية لأمريكا.. وترامب يهزأ منه

الاحتباس الحراري يهدد أمريكا.. وترامب يسخر

العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 05:09 (GMT +0400).
الاحتباس الحراريأمريكاتغريداتتويتردونالد ترامب
2:33

الولايات المتحدة بطيئة باستيعاب التهديد الناجم عن تغير المناخ، وهذا جزئياً بسبب تحولها إلى  قضية مشحونة سياسياً، وخاصة مع إلغاء الرئيس ترامب لتشريع الرئيس السابق أوباما بكبح استخدام الوقود الأحفوري. 

الاحتباس الحراريأمريكاتغريداتتويتردونالد ترامب