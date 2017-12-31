(CNN)-- أغسطس من عام 2016، سفينة تدعى جي شون اعترضت أثناء اتجاهها إلى قناة السويس. وتحت ألفي طن من الحديد الخام على متن المركب كان هناك قرابة ثلاثين ألف قذيفة صاروخية مضادة للدروع صنعت في كوريا الشمالية، وهذا جزء مما وصفه منشق من كوريا الشمالية بأنها شبكة تهريب عنكبوتية لتعبئة جيب كيم جونغ أون بالمال.
منشق يشرح وسائل عمليات التهريب في كوريا الشمالية
منشق يشرح وسائل عمليات التهريب في بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:29 (GMT +0400).
2:06
كيف تكون عمليات التهريب التي تجريها كوريا الشمالية؟ منشق يشرح الوسائل التي يتبعها نظام كيم جونغ أون.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.