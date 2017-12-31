منشق يشرح وسائل عمليات التهريب في كوريا الشمالية

(CNN)-- أغسطس من عام 2016، سفينة تدعى جي شون اعترضت أثناء اتجاهها إلى قناة السويس. وتحت ألفي طن من الحديد الخام على متن المركب كان هناك قرابة ثلاثين ألف قذيفة صاروخية مضادة للدروع صنعت في كوريا الشمالية، وهذا جزء مما وصفه منشق من كوريا الشمالية بأنها شبكة تهريب عنكبوتية لتعبئة جيب كيم جونغ أون بالمال.