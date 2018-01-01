(CNN)-- سوف تنظر المحكمة العليا بالولايات المتحدة في كيفية تعامل الجهات القضائية الأمريكية بمزاعم التحرش الجنسي داخلياً. هذا وفقاً لكبير القضاة بالمحكمة العليا جون روبرتس، الذي أعلن ذلك في تقريره القضائي السنوي، الأحد.
أمريكا: المحكمة العليا تفتح ملف التحرش الجنسي بالقضاء
أمريكا: فتح ملف التحرش الجنسي بالقضاء
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 04:46 (GMT +0400).
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المحكمة العليا سوف تنظر معايير السلوك بالمحاكم وإجراءات التحقيق وتصحيح السلوك غير الملائم.
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