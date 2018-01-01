أمريكا: المحكمة العليا تفتح ملف التحرش الجنسي بالقضاء

أمريكا: فتح ملف التحرش الجنسي بالقضاء

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 04:46 (GMT +0400).
أمريكاالقضاء الأمريكيالتحرش الجنسي
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المحكمة العليا سوف تنظر معايير السلوك بالمحاكم وإجراءات التحقيق وتصحيح السلوك غير الملائم.

(CNN)-- سوف تنظر المحكمة العليا بالولايات المتحدة في كيفية تعامل الجهات القضائية الأمريكية بمزاعم التحرش الجنسي داخلياً. هذا وفقاً لكبير القضاة بالمحكمة العليا جون روبرتس، الذي أعلن ذلك في تقريره القضائي السنوي، الأحد.

أمريكاالقضاء الأمريكيالتحرش الجنسي