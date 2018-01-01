أمريكا: المحكمة العليا تفتح ملف التحرش الجنسي بالقضاء

(CNN)-- سوف تنظر المحكمة العليا بالولايات المتحدة في كيفية تعامل الجهات القضائية الأمريكية بمزاعم التحرش الجنسي داخلياً. هذا وفقاً لكبير القضاة بالمحكمة العليا جون روبرتس، الذي أعلن ذلك في تقريره القضائي السنوي، الأحد.