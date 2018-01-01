بمناسة العام الجديد.. كيم جونغ أون: “زر النووي” موجود دائماً على مكتبي

(CNN)-- حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة من أن زر إطلاق الصاروخ النووي موجود دائماً على مكتبه، وذلك في خطاب له بمناسبة دخول العام الجديد وجهه إلى شعبه، الاثنين. وقال أون “إن أرض الولايات المتحدة بأكملها ضمن نطاق أسلحتنا النووية، والزر النووي موجود دائماً على مكتبي. يجب أن يكونوا على يقين بأن هذا ليس تهديداً بل حقيقة.”