بمناسة العام الجديد.. كيم جونغ أون: “زر النووي” موجود دائماً على مكتبي

جونغ أون: “زر النووي” موجود دائماً على مكتبي

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 01:52 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكيم جونغ أوندونالد ترامبأمريكاأسلحة نووية
1:14

أعلن زعيم كوريا الشمالية أيضاً أن بلده هو “دولة نووية مسؤولة تحترم السلام“

(CNN)-- حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة من أن زر إطلاق الصاروخ النووي موجود دائماً على مكتبه، وذلك في خطاب له بمناسبة دخول العام الجديد وجهه إلى شعبه، الاثنين. وقال أون “إن أرض الولايات المتحدة بأكملها ضمن نطاق أسلحتنا النووية، والزر النووي موجود دائماً على مكتبي. يجب أن يكونوا على يقين بأن هذا ليس تهديداً بل حقيقة.”

كوريا الشماليةكيم جونغ أوندونالد ترامبأمريكاأسلحة نووية