مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة

مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 11:45 (GMT +0400).
أمريكاحوادث الطيرانحوادث جويةطائراتكوستاريكا
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لقى 10 مواطنين أمريكيين واثنين من أفراد الطاقم من كوستاريكا مصرعهم فى حادث تحطم طائرة في ليلة رأس السنة الجديدة فى كوستاريكا.

أمريكاحوادث الطيرانحوادث جويةطائراتكوستاريكا