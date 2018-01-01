مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة
مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 11:45 (GMT +0400).
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لقى 10 مواطنين أمريكيين واثنين من أفراد الطاقم من كوستاريكا مصرعهم فى حادث تحطم طائرة في ليلة رأس السنة الجديدة فى كوستاريكا.
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