شاهد.. لحظة إنقاذ رجل سقطت سيارته في الماء

يظهر هذا التسجيل لحظة إنقاذ رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاماً غرقت سيارته في ميناء بمدينة بنما بولاية فلوريدا.
فريق الإنقاذ هرع بشكل عاجل بعد مشاهدة السيارة وهي تغرق في المياه، وبعد كسر زجاج النافذة تم سحب الرجل من السيارة في زمن قياسي.
ووقع الحادث بعد أن عانى الرجل من وعكة طبية طارئة وفقاً للشرطة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.