شاهد.. لحظة إنقاذ رجل سقطت سيارته في الماء

يظهر هذا التسجيل لحظة إنقاذ رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاماً غرقت سيارته في ميناء بمدينة بنما بولاية فلوريدا.

فريق الإنقاذ هرع بشكل عاجل بعد مشاهدة السيارة وهي تغرق في المياه، وبعد كسر زجاج النافذة تم سحب الرجل من السيارة في زمن قياسي.

ووقع الحادث بعد أن عانى الرجل من وعكة طبية طارئة وفقاً للشرطة.