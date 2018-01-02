بالفيديو: مراهق يقتل والديه وشقيقته وصديق للعائلة عشية رأس السنة

بالفيديو: مراهق يقتل عائلته عشية رأس السنة

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 04:44 (GMT +0400).
أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائمإطلاق نار
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المشتبه به استخدم بندقية شبه آلية لقتل والديه وشقيقته وصديق للعائلة مقيم معها.

(CNN)-- قال الادعاء العام إن مراهقاً قتل والديه وأفراداً آخرين في منزل العائلة بمدينة لونغ برانش بولاية نيوجيرسي الأمريكية. الحادثة وقعت قبل منتصف ليلة الأحد، عشية رأس السنة، ووصلت الشرطة إلى الموقع قرابة الساعة 11:45 مساءً بعد بلاغ عن إطلاق نار. وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 16 عاماً استخدم بندقية شبه آلية لقتل والديه وشقيقته وصديق للعائلة مقيم معها.

أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائمإطلاق نار