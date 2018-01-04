مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 

(CNN)-- كتاب "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي كتبه الصحفي مايكل وولف، تضمن مقابلة مع كبير مستشاري ترامب السابق، ستيف بانون، الذي استهدف بكلامه إدارة ترامب ونعت بعض تصرفاتها بـ"الخائنة وغير الوطنية".