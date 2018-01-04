مستشار ترامب السابق يزعم خيانة الإدارة للوطنية: القصة الكاملة 

بانون يتهم ترامب بخيانة الوطن: القصة الكاملة

العالم
آخر تحديث الخميس, 04 يناير/كانون الثاني 2018; 01:42 (GMT +0400).
دونالد ترامبالبيت الأبيضأمريكاانتخابات الرئاسة الأمريكية
2:37

الرئيس ترامب يرد على كبير مستشاريه للشؤون الاستراتيجية السابق، ستيف بانون، بعدما قال الأخير إن اجتماع أعضاء حملة ترامب الرئاسية بمحامية روسية “خيانة وأمر غير وطني”. 

(CNN)-- كتاب "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي كتبه الصحفي مايكل وولف، تضمن مقابلة مع كبير مستشاري ترامب السابق، ستيف بانون، الذي استهدف بكلامه إدارة ترامب ونعت بعض تصرفاتها بـ"الخائنة وغير الوطنية". 

دونالد ترامبالبيت الأبيضأمريكاانتخابات الرئاسة الأمريكية