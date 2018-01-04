شاهد.. 18 قتيلاً و254 مصاباً إثر اصطدام قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا

قتيلاً جراء تحطم قطار ركاب في جنوب أفريقيا18

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آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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القطار كان يقوم برحلة بين منطقة هيننمان وكرونستاد في مقاطعة فري ستيت عندما وقع الاصطدام.

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (CNN)-- قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 254 إثر حادث تحطم قطار ركاب بعد اصطدامه بشاحنة في جنوب أفريقيا، الخميس.

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