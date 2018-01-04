جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (CNN)-- قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 254 إثر حادث تحطم قطار ركاب بعد اصطدامه بشاحنة في جنوب أفريقيا، الخميس.
شاهد.. 18 قتيلاً و254 مصاباً إثر اصطدام قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا
قتيلاً جراء تحطم قطار ركاب في جنوب أفريقيا18
العالم
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القطار كان يقوم برحلة بين منطقة هيننمان وكرونستاد في مقاطعة فري ستيت عندما وقع الاصطدام.
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