تساقط نادر للثلوج في جنوب أمريكا في ولايات مثل فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية.
شاهد.. موجة برد قارس تجتاح معظم أمريكا
شاهد.. موجة برد قارس تجتاح معظم أمريكا
العالم
آخر تحديث الخميس, 04 يناير/كانون الثاني 2018; 06:16 (GMT +0400).
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بدأ هذا العام بدرجات حرارة وصلت لحد التجمد عبر 90 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية
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