شاهد.. موجة برد قارس تجتاح معظم أمريكا

شاهد.. موجة برد قارس تجتاح معظم أمريكا

العالم
آخر تحديث الخميس, 04 يناير/كانون الثاني 2018; 06:16 (GMT +0400).
أمريكاأحوال الطقسطقسظواهر طبيعية
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بدأ هذا العام بدرجات حرارة وصلت لحد التجمد عبر 90 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية

تساقط نادر للثلوج في جنوب أمريكا في ولايات مثل فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية.

أمريكاأحوال الطقسطقسظواهر طبيعية