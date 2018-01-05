شاهد.. عشرات السيارات تتحول إلى "قوالب جليد" في أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجتاح عاصفة ثلجية معظم أنحاء الولايات المتحدة، الأمر تسبب في إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وحرمان عشرات الآلاف من الكهرباء وتعطيل حركة السفر والملاحة الجوية نظراً لتراكم الثلوج.

وتسببت الموجة القطبية في تجمد العديد من الأنهار والشلالات في أنحاء البلاد.

ويظهر في هذا الفيديو عشرات السيارات التي تجمدت من حولها المياه مما حولها إلى ما يشبه قوالب الجليد في ماساتشوستس.