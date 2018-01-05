واصل رجال الانقاذ في البيرو انتشال جثث ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب فوق شاطئ صخري.
“منعطف الشيطان“.. سقوط حافلة فوق منحدر صخري ومقتل 50 راكباً في البيرو
سقوط حافلة فوق منحدر ومقتل 50 راكبا في البيرو
العالم
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 03:38 (GMT +0400).
1:04
يعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، ويطلق عليه اسم "منعطف الشيطان".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.