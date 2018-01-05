“منعطف الشيطان“.. سقوط حافلة فوق منحدر صخري ومقتل 50 راكباً في البيرو

سقوط حافلة فوق منحدر ومقتل 50 راكبا في البيرو

العالم
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 03:38 (GMT +0400).
البيروحوادثحوادث سيرحوادث طرقكوارث
1:04

يعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد، ويطلق عليه اسم "منعطف الشيطان".

واصل رجال الانقاذ في البيرو انتشال جثث ضحايا حادث سقوط حافلة ركاب فوق شاطئ صخري.

البيروحوادثحوادث سيرحوادث طرقكوارثكوارث طبيعية