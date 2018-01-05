(CNN)-- تأتي العاصفة من نظام “المنخفضات الجوية” المعروف باسم “إعصار خارج استوائي” أو “إعصار فوق مداري”، وهي تجلب درجات حرارة منخفضة جداً، إضافة إلى تساقط الثلج وهبوب الرياح.
أمريكا تتجمد.. شاهد هذه المقاطع الرائعة للثلج
أمريكا تتجمد.. شاهد هذه المقاطع الرائعة للثلج
العالم
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 11:54 (GMT +0400).
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الثلج والجليد يتراكمان من ولاية فلوريدا إلى ولاية مين بينما تضرب عاصفة ثلجية الساحل الشرقي
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