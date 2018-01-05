أمريكا تتجمد.. شاهد هذه المقاطع الرائعة للثلج

(CNN)-- تأتي العاصفة من نظام “المنخفضات الجوية” المعروف باسم “إعصار خارج استوائي” أو “إعصار فوق مداري”، وهي تجلب درجات حرارة منخفضة جداً، إضافة إلى تساقط الثلج وهبوب الرياح.