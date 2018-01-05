أمريكا تتجمد.. شاهد هذه المقاطع الرائعة للثلج

أمريكا تتجمد.. شاهد هذه المقاطع الرائعة للثلج

العالم
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 11:54 (GMT +0400).
عواصف ثلجيةعواصفأمريكا
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الثلج والجليد يتراكمان من ولاية فلوريدا إلى ولاية مين بينما تضرب عاصفة ثلجية الساحل الشرقي

(CNN)-- تأتي العاصفة من نظام “المنخفضات الجوية” المعروف باسم “إعصار خارج استوائي” أو “إعصار فوق مداري”، وهي  تجلب درجات حرارة منخفضة جداً، إضافة إلى تساقط الثلج وهبوب الرياح.

عواصف ثلجيةعواصفأمريكا