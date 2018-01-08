ناقلة نفط إيرانية تحترق قبالة الصين وفقدان 30 بحارا

ناقلة نفط إيرانية تحترق وفقدان 30 بحارا

العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
إيرانالصينسفن
1:03

ناقلة النفط هذه مازالت النيران تشتعل بها منذ أكثر من يوم! 

(CNN)-- اصطدمت ناقلة نفط بسفينة شحن في الساحل الشرقي للصين السبت، وهناك 32 بحارا مفقودا، وفقاً لوزارة النقل الصينية. والمفقودون هم 30 إيرانيا ومواطنَين من بنجلاديش.

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