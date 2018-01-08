(CNN)-- اصطدمت ناقلة نفط بسفينة شحن في الساحل الشرقي للصين السبت، وهناك 32 بحارا مفقودا، وفقاً لوزارة النقل الصينية. والمفقودون هم 30 إيرانيا ومواطنَين من بنجلاديش.
ناقلة نفط إيرانية تحترق قبالة الصين وفقدان 30 بحارا
ناقلة نفط إيرانية تحترق وفقدان 30 بحارا
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
1:03
ناقلة النفط هذه مازالت النيران تشتعل بها منذ أكثر من يوم!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.