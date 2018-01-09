احتمال انفجار ناقلة نفط إيرانية قد يؤدي إلى “كوارث بيئية” 

(CNN)-- اصطدمت ناقلة نفط بسفينة شحن في الساحل الشرقي للصين السبت، وهناك 32 بحارا مفقودا، وفقاً لوزارة النقل الصينية. والمفقودون هم 30 إيرانيا ومواطنَين من بنجلاديش. ويقول الخبراء الآن إن احتمال انفجارها بسبب تسرب النفط قد يؤدي إلى "كوارث بيئية".