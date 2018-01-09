احتمال انفجار ناقلة نفط إيرانية قد يؤدي إلى “كوارث بيئية” 

احتمال انفجار ناقلة نفط إيرانية.. كارثة بيئية

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
إيرانالصينسفنالنفط
0:58

ناقلة نفط شبت النيران فيها بعد ارتطامها بسفينة شحن، وهي الآن تحت خطر الانفجار، وفقاً لمكتب شنغهاي للملاحة

(CNN)-- اصطدمت ناقلة نفط بسفينة شحن في الساحل الشرقي للصين السبت، وهناك 32 بحارا مفقودا، وفقاً لوزارة النقل الصينية. والمفقودون هم 30 إيرانيا ومواطنَين من بنجلاديش. ويقول الخبراء الآن إن احتمال انفجارها بسبب تسرب النفط قد يؤدي إلى "كوارث بيئية". 

إيرانالصينسفنالنفط