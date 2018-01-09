شاهد.. حريق ضخم بمصنع للدهانات شمال لندن

شاهد.. حريق ضخم بمصنع للدهانات شمال لندن

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 06:12 (GMT +0400).
بريطانيالندنحرائقحوادثالشرطة البريطانية
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استدعي نحو مائة رجل إطفاء للتعامل مع حريق ضخم اندلع في مصنع للطلاء في شمال العاصمة البريطانية، لندن.

بريطانيالندنحرائقحوادثالشرطة البريطانية