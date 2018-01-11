أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً هائلاً من صيغ التفضيل لوصف كل شيء يتحدث عنه، من مقترحاته السياسة إلى المباني التي يملكها.
شاهد.. "الحجم" مهم لدى الرئيس ترامب
شاهد.. "الحجم" مهم لدى الرئيس ترامب
العالم
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 07:59 (GMT +0400).
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لطالما استعان ترامب بعدد كبير من صيغ التفضيلات الحجمية لوصف اقتراحاته السياسية.
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