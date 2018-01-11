شاهد.. "الحجم" مهم لدى الرئيس ترامب

شاهد.. "الحجم" مهم لدى الرئيس ترامب

العالم
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 07:59 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكية
1:15

لطالما استعان ترامب بعدد كبير من صيغ التفضيلات الحجمية لوصف اقتراحاته السياسية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً هائلاً من صيغ التفضيل لوصف كل شيء يتحدث عنه، من مقترحاته السياسة إلى المباني التي يملكها.

دونالد ترامبأمريكاالإدارة الأمريكية