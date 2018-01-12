متظاهرة عارية الصدر تواجه رئيس التشيك.. وتصفه بـ"عاهرة" بوتين

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واجهت متظاهرة عارية الصدر من ناشطات حركة "فيمن"، الجمعة، الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية. وهتفت المتظاهرة وهي تجري نحو الرئيس التشيكي المؤيد لسياسات روسيا، قائلة: "زيمان: عاهرة بوتين"، كما كتبت ذلك أيضا على صدرها العاري، ولكن منعها حرس الرئيس من الاقتراب منه.