شاهد.. رعب عائلة داخل سيارة يدفعها نهر من الوحل بكاليفورنيا

رعب عائلة في سيارة يدفعها الوحل بكاليفورنيا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
كاليفورنياأمريكاكوارثكوارث طبيعيةطقس
0:39

في جنوب كاليفورنيا، يحاول المنقذون البحث في أعقاب الانهيارات الطينية على أمل العثور على ناجين.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تسببت فيضانات وحلية وانهيارات أرضية، في مقتل وفقدان العشرات في جنوب كاليفورنيا، عقب عاصفة عاتية، أتت أيضا على عدد من المنازل.

كاليفورنياأمريكاكوارثكوارث طبيعيةطقسأحوال الطقس