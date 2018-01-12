شاهد.. رعب عائلة داخل سيارة يدفعها نهر من الوحل بكاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تسببت فيضانات وحلية وانهيارات أرضية، في مقتل وفقدان العشرات في جنوب كاليفورنيا، عقب عاصفة عاتية، أتت أيضا على عدد من المنازل.