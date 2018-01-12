أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تسببت فيضانات وحلية وانهيارات أرضية، في مقتل وفقدان العشرات في جنوب كاليفورنيا، عقب عاصفة عاتية، أتت أيضا على عدد من المنازل.
شاهد.. رعب عائلة داخل سيارة يدفعها نهر من الوحل بكاليفورنيا
رعب عائلة في سيارة يدفعها الوحل بكاليفورنيا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
0:39
في جنوب كاليفورنيا، يحاول المنقذون البحث في أعقاب الانهيارات الطينية على أمل العثور على ناجين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.