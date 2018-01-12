شاهد كيف عاد طفل نجا من إطلاق نار بكنيسة الى منزله!

طفل يبلغ من العمر ستة سنوات نجا من حادث اطلاق نار في كنيسة ساوذرلاند في تكساس يعود الى منزله
تعرض ريلاند وارد للاصابة بالرصاص خمس مرات خلال واحدة من أسوأ المجازر التي شهدتها أمريكا
تم نقله من المستشفى على متن سيارة اطفاء
بعد أشهر من العلاج، استقبله الناس بالهتاف والتصفيق
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