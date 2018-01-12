ترامب يلغي زيارة إلى سفارة المليار دولار في لندن

1:28

لن يفتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة الولايات المتحدة الجديدة في لندن، قائلا إن الانتقال من ميدان غروزفينور إلى منطقة "ناين إلمز" في جنوب لندن "صفقة سيئة".