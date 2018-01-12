ترامب يلغي زيارة إلى سفارة المليار دولار في لندن

ترامب يلغي زيارة لسفارة المليار دولار في لندن

العالم
آخر تحديث الجمعة, 12 يناير/كانون الثاني 2018; 08:35 (GMT +0400).
أمريكادونالد ترامبالمملكة المتحدةلندنباراك أوباما
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لن يفتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة الولايات المتحدة الجديدة في لندن، قائلا إن الانتقال من ميدان غروزفينور إلى منطقة "ناين إلمز" في جنوب لندن "صفقة سيئة".

أمريكادونالد ترامبالمملكة المتحدةلندنباراك أوباماجورج بوشالإدارة الأمريكية