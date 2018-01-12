ترامب يلغي زيارة إلى سفارة المليار دولار في لندن
ترامب يلغي زيارة لسفارة المليار دولار في لندن
العالم
آخر تحديث الجمعة, 12 يناير/كانون الثاني 2018; 08:35 (GMT +0400).
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لن يفتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة الولايات المتحدة الجديدة في لندن، قائلا إن الانتقال من ميدان غروزفينور إلى منطقة "ناين إلمز" في جنوب لندن "صفقة سيئة".
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