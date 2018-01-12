شاهد.. ترامب يتجاهل أسئلة الصحفيين عن "الدول القذرة"

ترامب يتجاهل أسئلة الصحفيين عن "الدول القذرة"

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبالبيت الأبيض
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يبدو أن الرئيس دونالد ترامب تجاهل، الجمعة، أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، عما نُسب إليه من تصريحات وصف فيها بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية بـ"القذرة"، خلال اجتماع الخميس، مع أعضاء بالكونغرس في البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة، وهي التصريحات التي أثارت موجة انتقادات كبرى من داخل وخارج الولايات المتحدة.

أمريكادونالد ترامبالبيت الأبيض