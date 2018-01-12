شاهد.. ترامب يتجاهل أسئلة الصحفيين عن "الدول القذرة"

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يبدو أن الرئيس دونالد ترامب تجاهل، الجمعة، أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، عما نُسب إليه من تصريحات وصف فيها بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية بـ"القذرة"، خلال اجتماع الخميس، مع أعضاء بالكونغرس في البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة، وهي التصريحات التي أثارت موجة انتقادات كبرى من داخل وخارج الولايات المتحدة.