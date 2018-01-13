أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— واجه السفير الأمريكي الجديد في هولندا، بيتر هوكسترا، موقفاً محرجاً في أول مؤتمر صحفي له أمام عدد من الصحفيين الهولنديين، إذ حاصرته الأسئلة حول تصريحات غير مؤكدة أدلى بها عام 2015.
شاهد كيف أحرج صحفيون سفير أمريكا بهولندا
شاهد كيف أحرج صحفيون سفير أمريكا بهولندا
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الجدل بدأ في ديسمبر الماضي خلال مقابلة أجراها هوكسترا مع محطة هولندية.
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