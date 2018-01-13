شاهد كيف أحرج صحفيون سفير أمريكا بهولندا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— واجه السفير الأمريكي الجديد في هولندا، بيتر هوكسترا، موقفاً محرجاً في أول مؤتمر صحفي له أمام عدد من الصحفيين الهولنديين، إذ حاصرته الأسئلة حول تصريحات غير مؤكدة أدلى بها عام 2015.