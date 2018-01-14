الملكة إليزابيث: قد يكسر التاج رقبتك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فيلم وثائقي جديد من BCC بعنوان “التتويج” يركز على اليوم التاريخي للملكة إليزابيث الثانية. في الفيلم، تقدم الملكة بعض الأفكار النادرة عن تتويجها عام 1953.