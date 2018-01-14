الملكة إليزابيث: قد يكسر التاج رقبتك

الملكة إليزابيث: قد يكسر التاج رقبتك

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
الملكة إليزابيثالمملكة المتحدةبريطانيا
1:10

شاهد تعليق الملكة إليزابيث الثانية على يوم تتويجها وارتدائها للتاج.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فيلم وثائقي جديد من BCC بعنوان “التتويج” يركز على اليوم التاريخي للملكة إليزابيث الثانية. في الفيلم، تقدم الملكة بعض الأفكار النادرة عن تتويجها عام 1953.

الملكة إليزابيثالمملكة المتحدةبريطانيا