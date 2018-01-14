نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فيلم وثائقي جديد من BCC بعنوان “التتويج” يركز على اليوم التاريخي للملكة إليزابيث الثانية. في الفيلم، تقدم الملكة بعض الأفكار النادرة عن تتويجها عام 1953.
الملكة إليزابيث: قد يكسر التاج رقبتك
الملكة إليزابيث: قد يكسر التاج رقبتك
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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شاهد تعليق الملكة إليزابيث الثانية على يوم تتويجها وارتدائها للتاج.
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